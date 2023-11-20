Orta Çağ'da yaşayan bir cinsellik doktoruna sorulabilecek soru ve cevapları

Ekşi Şeyler’de yine gündem olacak bir yazı geldi. Orta Çağ’da cinsel ilişkileri anlayabilmek için güzel bir metin derlenmiş.

İŞTE CİNSELLİK DOKTORUNA SORULABİLECEK SORULAR VE CEVAPLARI:

BENİ SEVMEYEN BİRİNE AŞIK OLAN BİR ADAMIM. NE YAPABİLİRİM?

Orta Çağ cinsellik doktoru yanıtlıyor:

Sizin durumunuzdaki pek çok erkek aşk büyüsüne başvuracaktır ve bir kadının sevgisini kazanmanıza yardımcı olabilecek pek çok iksir ve büyü vardır. Bazıları bir kadının banyosuna karınca yumurtası koymanın onun tutkularını uyandıracağını ya da yemeğe Cezayir menekşesi serpmenin aşkı teşvik edeceğini söyler.

Karşılıksız duygularınız nedeniyle aşk acısı çekiyor olabileceğinizden de endişe ediyorum. Eğer uykusuzluk, melankoli ve nabzın hızlı atması gibi belirtiler yaşıyorsanız, bir tedavi aramanız gerekir. Dinlenmek, ılık banyolar ve iyi yiyecekler (kuzu eti ve olgun meyveler gibi) size yardımcı olacaktır. Muhtemelen mizacınızı yeniden dengelemek için kan aldırmanız ya da temizlenmeniz gerekecektir.

KOCAM VE BENİM 8 ÇOCUĞUMUZ VAR VE BAŞKA ÇOCUK İSTEMİYORUZ. NE YAPABİLİRİZ?

Doktor:

Üreme evliliğin temel amacıdır ve çocuklar çok masraflıdır. Eğer kocanız kabul ederse, en iyi çözüm bir perhiz anlaşmasıdır . Ancak unutmayın ki eşinizin rızası olmadan evlilik borcunu reddetmek günahtır.

alternatif olarak, gebe kalmayı önlemek için deneyebileceğiniz çeşitli şeyler vardır. Cinsel ilişki sırasında boynunuza bir gelincik testisi takmanın gebe kalmayı önleyeceği söylenir. Yabani nane de dahil olmak üzere bazı yağlar ve bitkilerle cinsel organları meshetmek de etkilidir.

Hamile kalırsanız, içebileceğiniz bitkisel karışımlar vardır. Ancak kilise mahkemeleri bu iksirleri kullandığınız için sizi yargılayabilir.

EVLENMEK ÜZEREYİM AMA BAKİRE DEĞİLİM. KOCAM BUNU ANLAYABİLİR Mİ? YA DA ÖĞRENMESİNİ NASIL ENGELLEYEBİLİRİM?

Doktor:

Bakire olup olmadığınızı test etmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan biri idrarınızı incelemektir. Bakire bir kadının idrarı ince ve berraktır ve yozlaşmış bir kadına göre daha hassas ve daha uzun süre idrar yapar. Yeni kocanız bir doktor değilse, muhtemelen böyle bir test yapmayacaktır.

Kendilerini sizin durumunuzda bulan bazı kadınlar düğünlerini, düğün gecesi adet görecekleri şekilde ayarlarlar. bu kan, kaybedilen bekaret kanından daha koyu renkli ve daha az fışkıran bir kandır, ancak kocanız buna kanabilir.

Alternatif olarak, bekaret taklidi yapmanıza yardımcı olması için özel bölgelerinize sürebileceğiniz maddeler de vardır. toz böğürtlen bu iş için iyidir.

İtalyan gelinlerin, kan çıksın ve erkek kandırılsın diye kendi içlerine sülük yerleştirdiklerine dair hikayeler duydum. ancak bu risklidir ve çok ileri gitmemeleri için büyük özen göstermelisiniz.

BEN BİR RAHİBİM VE BEKÂRLIKTAN ÖLEN ERKEKLERLE İLGİLİ HİKÂYELER DUYDUM. BU KADERDEN NASIL KAÇINABİLİRİM?

Doktor:

Bekarlıktan ölmek kesinlikle mümkündür. Vücudunuzun dengeli ve sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak meniyi dışarı atması gerekir. Bu gerçekleşmezse (örneğin, bekarlık yemini etmiş bir rahip olduğunuz için), meni birikerek kalbe zarar verebilir ve baş ağrısına, kilo kaybına ve nihayetinde ciddi vakalarda ölüme neden olabilir.

Keşişler düzenli olarak kan aldırır, siz de aldırmalısınız; vücut sıvılarının birbirinin yerine geçmesi, bekâr bedeninizi dengede tutmanıza yardımcı olacağı anlamına gelir.

YENİ EŞİM İKTİDARSIZ OLDUĞUM İÇİN EVLİLİĞİMİZİ İPTAL ETTİRMEKLE TEHDİT EDİYOR. BENİ İYİLEŞTİRECEK BİR ŞEY VAR MI?

Doktor:

Büyü kurbanı olabilir misiniz? Yeni evli erkeklerin kıskanç bir eski sevgili tarafından iktidarsız hale getirildiği talihsiz vakalar olmuştur. Eğer sorununuz bu ise, muhtemelen size kefaret ve şeytan çıkarma önerecek olan bir rahibe danışmalısınız.

İlaçlar yardımcı olabilir: şarapla karıştırılmış akbaba böbreği ve testis tozu iktidarsızlık için iyi bir tedavidir.

Bunların hiçbiri işe yaramazsa, (belki de bozuk bir karaciğer ve kalp nedeniyle) kalıcı olarak iktidarsız olan talihsiz erkeklerden biri olabilirsiniz. bu durumda eşinizin evliliğin feshi için her türlü hakkı vardır.

BAZEN FAHİŞELERİ ZİYARET EDİYORUM AMA ARKADAŞIM HASTALIK KAPACAĞIMI SÖYLÜYOR. BU DOĞRU MU?

Doktor:

Arkadaşınız endişelenmekte haklı, sadece zina günah olduğu için değil. Bu kadınlardan her türlü tatsız hastalığa yakalanabilirsiniz. Örneğin, birçoğunda idrara çıkmayı son derece acı verici hale getiren kötü bir yanma hastalığı vardır.

Cüzzam konusunda da endişelenmelisiniz. Bir cüzzamlıyla cinsel ilişkiye giren bir kadın sağlıklı görünse de, cüzzamlının menisi kadının içinde kalır ve kokuşmuş bir buhara dönüşür.