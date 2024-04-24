Orta Doğu'dan ABD banliyölerine yolculuk. Bir göç hikayesi

29 yaşındaki Nedal ve 2 yaşındaki oğlu Taym evlerinde kahvaltı etmek için bekliyor. Nedal, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı eleştiren barışçıl bir protestoya katıldığı için hapse atılıp işkence gördükten sonra ailesi Suriye'den Ürdün'e gitmek zorunda kalmış. Nedal “İnsanlar her gün ölüyordu, biz de protesto ediyorduk, neden bu kadar kan döküldüğünü soruyorduk. Özgür, demokratik bir Suriye istiyorduk. Özgür seçimler istiyorduk. Suriye'nin eğitimli gençleri olarak protesto etmemiz gerekiyordu. 'Özgürlük' kelimesinin anlamını anlamak istiyorduk” diyor.