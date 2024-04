Orta Doğu'dan ABD banliyölerine yolculuk. Bir göç hikayesi

Ailenin evindeki sehpanın üzerinde bir fincan nescafe duruyor. Michigan'a yerleştikten sonra ailenin karşılaştığı sayısız sürprizden biri de markete gitmek olmuş. Abdulsalam “Buraya geldiğimde sürpriz üstüne sürpriz yaşadım. Yapmam gereken her şey bir başka mutlu sürprize yol açıyordu. Marketten çıkarken kasiyer her zaman beni selamlıyor. Bana iyi günler ya da iyi geceler diliyor! Burada yaşamak gerçekten insana harika bir duygu veriyor. Her şey çok büyük bir saygıyla yapılıyor" diyor.