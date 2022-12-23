﻿OAPGD Heyeti’nden DEVA Partisi’ne ziyaret

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği (OAPGD) Yönetim Kurulu Başkanı Enis Tütüncü ve Genel Sayman Canip Sevinç, Genel Sekreter Yardımcıları Halil Yalçın ve Özgün Şimşek’ten oluşan heyet görüşmede geçen yıl Kasım ayında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaretin ardından yapılması planlanan çalışmalar ile bu çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Görüşmeye DEVA Partisi’nden Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplumla İlişkiler Başkanı Hasan Karal ile birlikte Başkan Yardımcıları Mehmet Zeki Kaplan, Metin Kandemir, Tahir Şahin ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Emre Altun katıldı.

OAPGD Yönetim Kurulu Başkanı Enis Tütüncü, görüşmede derneğin son bir yılda yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verdi. Derneğin Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için yeni düşünceler ve alternatif politikalar geliştirmek amacıyla insan odaklı iş, aş ve demokrasi yönelimli bir düşünce kuruluşu olduğunu vurguladı.

SEÇİM ÜZERİNE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Görüşmede 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Karal, OAPGD’nin ülkenin geleceği ile ilgili duyduğu kaygılar ve beklentisiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalardan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ortak Akıl Politika Geliştirme Derneği’nin 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde uygulanacak yeni seçim kanununun iyice irdelenip 6’lı masada bulunan diğer siyasi partilerle birlikte il bazlı güç birliği yapılarak seçime hazırlanılması önerisini de değerlendiren Karal, konuyla ilgili DEVA Partisi olarak OAPGD ile işbirliği yapmak ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.