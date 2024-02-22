Ortalığı karıştıran görüntünün sırrı çözüldü. 6 Şubat depremi öncesi gökyüzünde görülmüştü

Reuters'ta yer alan habere göre video, Space X Falcon 9 roketinin fırlatılışının ABD'nin Los Angeles kentindeki bir otoyol üst geçidinden çekildi ve yana döndürülerek paylaşıldı.

Reuters, söz konusu gönderideki videonun, Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X roketinin fırlatılma anından olduğunu bildirdi.

DEPREM ANINDA IŞIK PATLAMASI OLMUŞTU

Öte yandan Kahramanmaraş'ta deprem olduğu sırada gökyüzünde şimşek çakmasına benzer ışıkların oluştuğu görüntülenmişti. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, gökyüzündeki görüntünün sırrına ilişkin yaptığı açıklamada:

"Özellikle gece olan depremlerde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir. 8-9 kilometre boyunca yer kabuğunda bir fay kırılıyor. Ve bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır" ifadelerini kullandı.

HAARP TEKNOLOJİSİ NEDİR?

HAARP, yani Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı isimli bir araştırma projesi olarak biliniyor. Alaska'da kurulan araştırma tesisinde iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için yüksek güçlü radyo dalgaları kullanılırken, programın amacı, atmosferimizin iyonosfer tabakasının sınırlı bir bölgesini geçici bir süreliğine uyarmak ve değişimleri gözlemlemektir.

Birçok komple teorisine de konu olan HAARP, depremler ve tsunamiler gibi doğal afetlerin bu sistem ile tetiklenebileceği iddia edilmiştir.