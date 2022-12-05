Survivor'ın iki şampiyonu Adem ve Turabi fena kapıştı. Ortalık karışacak gibi görünüyor

Survivor'da iki kere şampiyon olan Turabi son dönemde yaptığı paylaşımlarla epey tartışılıyor. Müstehcen paylaşımlarıyla eleştirilen Turabi, bu kez Survivor'da kendisi gibi şampiyon olan Adem Kılıçcı ile tartıştı.

Turabi, Survivor'da Adem'le yaşadığı kavgayla ilgili yaşananları yazarak "Bekleyin başka şeylerle geleceğim" dedi.

Ardından Turabi hızını alamayıp, "Kendini at sanan eşek" diyerek Adem'e hakaret etti.

Adem de, bunun üzerine "Densize verecek çok güzel cevabım vardır. Susuyorsam bir bildiğim de vardır." yanıtı verdi.

Ardından da olayın anlattığı gibi yaşanmadığını söyledi. Instagram hesabından daTurabi'ye "Hırbo ve yalancı" dedi.