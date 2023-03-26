Ramazanda sahur sofralarında tüketilecek besinler gün içinde oruçluyken su ve açlık ihtiyacımızı minimuma indirebilir. Uzmanlar bazı besinler oruçluyken susama hissini aza indirebileceğini söylüyor. Peki, oruç tutarken susamamak için neler yapılmalı? Oruçken susuzluğa ne iyi gelir?

Vatandaşları, Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık yaşayacaklarını bu nedenle mutlaka sahur yapmaları gerektiğini konusunda uyaran Diyetisyen Fatma Uçan,

“Çok ağır besinler olan kızartmalar ve hamur işleri yerine tahıl ekmek, peynir, zeytin ve yumurtadan oluşan bir menü ile sahur yapmak önemlidir.

Su tüketimini artırmak için cacık, ayran ve süt gibi midede kalma süresi uzun olan sıvı gıdalar da tercih edilebilir” diye konuştu.

İftarda da yemeğe birden yüklenmenin büyük bir hata olacağına işaret eden Diyetisyen Uçan;

“Öncelikle iftarımızı açtıktan sonra mutlaka su içmeliyiz. Vücudun bizden en önce beklediği ilk şey, sudur.

Sonrasında çorba ve salatayla öğüne başlayıp, biraz ara vererek, evde birkaç tur atabiliriz ya da masa başında sohbet edilebilir. Ancak mutlaka ara verilmelidir” dedi. Diyetisyen Uçan, verilen aranın ardından salatayla beraber bir tabak ana yemek ve yanında bir dilim tahıllı ekmek, ayran ya da bulgur pilavı gibi bir yan öğünle yemeğe devam edilmesini tavsiye etti.

İFTARLA SAHUR ARASINDA NE KADAR SU TÜKETİLMELİDİR?

Vatandaşları iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak su içmeleri yönünde uyaran Diyetisyen Uçan, “Ana yemekler konusunda da haftanın günlerine yayarak, sebze yemekleri, et yemekleri yiyebiliriz.

Ancak yine kızartmalardan ve hamur işlerinden uzak öğünler tercih etmeliyiz.

iftarla sahur arasında mutlaka en az 10-12 bardak su tüketmeye gayret göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.