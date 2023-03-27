Ramazanda bağışıklığı güçlendiren besinler

CNN Türk’te yer alan habere göre; Bu ramazan, hem kötü alışkanlıklardan arınma hem de günümüzde hepimizi etkileyen deprem afetine karşı bedenimizi savunmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirme ayı olsun. Ramazan ayı aynı zamanda kötü alışkanlıklardan arınma ayıdır.

Birinci öğün: Sahur. Genelde kahvaltılıkların tercih edildiği gün ağarmadan yenilen bir öğün. İkinci öğün: İftar. Ana yemeklerin yendiği hemen güneş batışı ile başlayan bir öğün. Bağışıklığımızı güçlendiren gıdalar için tercih etmemiz gerekenleri şöyle sıralayabiliriz;

Sahur için;

-Kefir, yoğurt, peynir çeşitleri

- Hurma.

-Zeytin

-Çiğ fındık ceviz badem.

-Yumurta

-Avokado

-Tereyağı

-Orucunuzu hurma, zeytin ve ceviz ile açarsanız sindirim sistemi bütün gün dinlenmeden sonra yavaş yavaş kendine gelir ve yeni yemekleri karşılamaya hazırlanır. Bunu maça çıkmadan önce ısınan sporculara benzetebiliriz. İftarda yemeğe başlarken hava çok sıcak olsa bile, çok susamış olsanız bile iftara başlamadan önce en çok bir bardak su için.

Çok su içmek iftarda yeterince yemek yemenizi engeller böylece iftar sonrasında 1-2 saat içinde tekrar acıkma başlayabilir. Hatta iftarda ana yemekten başlayıp çorbanızı en sonra içmenizi de öneriyorum. Böylece daha iyi doyup sahura kadar bir şeyler yeme ihtiyacı da hissetmezsiniz.

İftar sonrası çok hareketsiz kalmamanız da sindirim sistemi için çok değerlidir. Hastanede koridorda yürüyen hastaları görmüşsünüzdür. Bu yürüyüşün amacı bağırsak hareketlerine destektir. Bunlar dışında bağışıklık sisteminiz desteklemek için iftarda tercih edeceğiniz yiyeceklere gelelim.

Kemik ilik suyu ,Balık, Et, Hindi, Yoğurt, Hurma

Aşağıdaki bu sebzeleri de hem iftarda yemeğini yapabilir salatalarda kullanabilirsiniz hem de sahurda yoğurtlu mezeler, kavurmalar yapabilirsiniz.

Mantar ,Semizotu , Enginar , Pazı ,Kıvırcık, Lahana, Ispanak, Kereviz, Kabak, Biber, Kırmızı Pancar ,Maydanoz ,Dereotu

Salatalarda ve yemeklerde mutlaka bu besinlere yer verin:

- Elma sirkesi : Mide asit salgısını düzenler, antiseptik

- Zencefil : Antioksidan

- Zerdeçal : Antioksidan

- Nane - Kekik : Antiviral, antioksidan, antibakteriyel, üst solunum yolları için faydalı

- Limon : C vitamini

- Sarımsak : Sülfür bileşikleri içerir antioksidan anticancer

- Zeytinyağı : Sağlıklı yağlar

- Soğan : Kalp damar sağlığı kan pıhtılaşmasını önler

- Çöreotu: Lif, alkaloid, doymuş ve doymamış yağ asitlerinden zengindir. Sindirimi destekler ve emilimi arttırır.

- Sumak : Antioksidan ve fenolik bileşik içeriği yüksek.

İftar sofrasından kalktıktan sonra sahura kadar kesinlikle çiğnenip yutulacak bir şey yemeyeceksiniz. Bu kurallara uyarsanız Ramazan sonunda hem güçlenmiş hem de fazla kilolardan kurtulmaya başlamış olursunuz. Ramazandan sonra da aynı ritmi erken kahvaltı ve en geç 15:30 a kadar öğle yemeği yiyerek devam ettirmeniz sağlıklı bir yaşam için yeterli olacaktır. Kısaca tekrar toparlarsak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, öncelikle ritmik beslenmek çok önemli. Mümkün olduğunca basit şekerlerden yani tatlı, ekmek ve hamur işi gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Mutlaka Ramazan ayında iki öğünü yapacağız yani iftar ve sahur. Her iki öğünde önerdiğimiz gibi sahurda kahvaltılık iftarda ana yemekler ve sonunda çorba içeceğiz.