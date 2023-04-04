Editör: Enise Altınok AVŞAR

Ramazanda oruç tutan kişiler açlığa ve susuzluğa bağlı olarak çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşmaktadır. Özellikle Ramazan ayında oruçlu kişilerde mide bulantısı rahatsızlığı sık karşılaşılmaktadır. Peki, oruçluyken mide bulantısı neden olur? Oruçluyken mide bulanmaması için ne yapılmalı?

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

Kişilerin aklına takılan sorulardan biri de oruç sırasında yaşanılan mide bulantısı rahatsızlığıdır. Oruçlu yaşanılan mide bulantıları günün her saatinde gerçekleşebilmektedir.

Oruçluyken miden bulantısı rahatsızlığı kişiden kişiye ve dayanıklılık durumuna göre sıklık ve sürekliliği de değişiklik gösterir.

ORUÇLUYKEN MİDE BULANTISI NEDEN OLUR?

-Açlığa bağlı olarak tansiyon yükselmesi ya da düşmesi nedeniyle olabilmektedir.

-Sahur vaktinde aşırı yağlı ya da tuzlu yiyecekler tüketilmesi.

-İftardan önce ya da iftardan sonra kafeini yüksek içeceklerin tüketilmesi.

-Nikotin bağımlılığının olması.

Ayrıca diyanet tarafından yapılan açıklamalarda, mide bulantısı yaşamak oruca engel olmasa da eğer kişilerin sağlığı açısından tehlike oluşturuyorsa bu kişilerin oruç tutmamasının daha uygun olduğu söylenmektedir.

İleri seviyede mide bulantısı şikâyeti olan kişilerin mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Uzman hekimlerce yapılan tetkiklere göre tespit edilen durumların tedavisi yapılarak mide bulantısına çözüm bulunduktan sonra bu bireyler tekrar oruç tutabilirler.

RAMAZAN'DA MİDE BULANTILARI NASIL ÖNLENİR?

Oruç tutan kişilerin mide bulantısı şikâyetleri bazı küçük önlemlere önlenebilmektedir. Bu önlemler sağlık problemi olmayan bireyler için geçerlidir. Özellikle ramazan ayında oruç tutarken mide bulantısını engellemek için uzmanlar tarafından şunlar önerilmektedir;

-Sahur vaktinde yenilen yiyecekler çok yağlı ya da tuzlu olmamalıdır.

-İftardan hemen sonra kafein içeren içecekler tüketilmemelidir.

-İftardan hemen sonra nikotin alınmamalıdır.

-Yenilen sahur ya da iftar yemeğinin üzerine maden suyu içilmesi mideyi rahatlatmaktadır.

-Nane ve limonun bir bardak suda kaynatılarak sahurdan sonra içilmesi bulantıyı engelleyebilmektedir.