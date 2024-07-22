Örümcek adam gibi binaya tırmandı hırsızlık yaptı! İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay

Kaynak: İHA
Örümcek adam gibi binaya tırmandı hırsızlık yaptı! İstanbul'un göbeğinde inanılmaz olay

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi tırmandığı bir otelin ikinci katındaki odadan çanta çaldı. Kağıthane'de ise bir hırsız korkuluktan tırmandığı bir daireden hırsızlık girişiminde bulundu. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde yaşanan olayda sokak üzerinde bulunan bir apart oteli gözüne kestiren hırsız, yukarıya tırmanarak odaya girdi.

Şahıs, odadan çanta çalarak aşağıya atarken, hırsızın korkululardan sarkıp çantayı attığı o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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BENZER OLAY KAĞITHANE'DE YAŞANDI

Benzer olaylardan biri de Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde dün saat 07.00 sıralarında yaşandı. Sokakta dolaşan hırsız bir süre etrafı kolaçan etmesi sonrası merdivenlerin üstündeki korkuluklardan destek alarak birinci kata tırmandı.

Ancak içeriye giremeyen hırsız, aşağıya atlayarak hızla koşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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