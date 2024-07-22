Flaş... Flaş... Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını duyurdu.

2024 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi 65 katılımcıyla sonuçlandırıldı. Katılımcıların verdiği yanıtlar sonuçlandırılıp, değerlendirildi.

DOLARDA TAHMİN DEĞİŞTİ

Dolar yıl sonunda kaç lira olacaktı. TCMB ankette bu soruya yanıt aradı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na göre bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu ayki ankette 37,37 geriledi.

Haziran anketinde dolar tahmini 12 ay sonra için 41,41 liraydı. Ancak bu ayki ankette 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise artış göstererek, 41,52 olarak öngörüldü.

ENFLASYON

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 oldu.

TCMB'nin anket sonuları şöyle oldu:

"2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,57 olasılıkla yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 41,38 olasılıkla yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 10,82 olasılıkla ise yüzde 33,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 31,67’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 28,99 aralığında, yüzde 35,00’ının beklentilerinin yüzde 29,00 – 32,99 aralığında, yüzde 18,33’ünün beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2024 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,59 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 50,61 olasılıkla yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 16,49 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

ENFLASYONDA GERİLEME TAHMİN EDİLDİ

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 22,64‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 47,17‘sinin beklentilerinin yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 20,75‘inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken, bu anket döneminde yüzde 50,30 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşmiştir.

DOLAR TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜMEDE BEKLENTİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşmiştir."