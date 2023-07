Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra itiraf etti

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Lawerence 2017 yapımı "Mother" filmi sırasında yönetmenle yattığını söyledi.

Yeni filmi "Büyü de Gel"in (No Hard Feelings) tanıtımını yapan oyuncu Jennifer Lawrence, 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' adlı talk show programına katıldı.

Programda güzel oyuncuya Darren Aronofsky'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Mother!" filmini ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatması istendi. Lawrence, o dönemde filmin yönetmeni Darren Aronofsky'yle ilişkisi olduğunu hatırlatarak,

"O dönemde yönetmenle yatıyordum 5 mi? Ya da 4. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz" dedi.

Cohen, oyuncuya "Yönetmenle mi yatsınlar" diye sorunca Lawrence, gülerek "Evet" yanıtını verdi.