Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra itiraf etti

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence katıldığı bir şov programında bomba itiraflarda bulundu. Oyuncu 2017 yapımı "Mother!" filminde rol aldığı sırada yönetmenle birlikte olduğunu itiraf etti.

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra itiraf etti

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Lawerence 2017 yapımı "Mother" filmi sırasında yönetmenle yattığını söyledi.

64a01551e4bfdd1d2424f965.webp

Yeni filmi "Büyü de Gel"in (No Hard Feelings) tanıtımını yapan oyuncu Jennifer Lawrence, 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' adlı talk show programına katıldı.

64a01552e4bfdd1d2424f96c.webp

Programda güzel oyuncuya Darren Aronofsky'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Mother!" filmini ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatması istendi. Lawrence, o dönemde filmin yönetmeni Darren Aronofsky'yle ilişkisi olduğunu hatırlatarak,

64a01552e4bfdd1d2424f972.webp

"O dönemde yönetmenle yatıyordum 5 mi? Ya da 4. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz" dedi.

64a01552e4bfdd1d2424f970.webp

Cohen, oyuncuya "Yönetmenle mi yatsınlar" diye sorunca Lawrence, gülerek "Evet" yanıtını verdi.

Öne Çıkanlar
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun ilk icraatı ortaya çıktı
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
OceanGate Titan yolcuları kimlerdi? Titan yolcuları neden öldü?
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm hisseler yükselişte
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Uyku boşanması nedir? Uyku boşanması ne anlama geliyor?
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Titanik enkazında dalışta patlayan Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Son Haberler
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’ Siyaset
CHP’li vekilden art arda değişim çıkışları ‘Mevcut kadrolarla defalarca seçime girseniz de farklı bir sonuç alamazsınız’
Brozovic resmen Al Nassr'da Spor
Brozovic resmen Al Nassr'da
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı Güncel
Yolcu otobüsündeki 5 kilo uyuşturucuyu 'Bıçak' buldu; 5 gözaltı
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı Memur ve Emekli
Ünlü SGK uzmanı Özgür Erdursun memur ve emekliye yapılacak zammı açıkladı
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi Spor
Gerrard Al-Ettifaq'ın başına getirildi
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız Güncel
Son Dakika... Erdoğan tarih verdi: Memur ve emekliye sözümüzü tutacağız
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer Spor
Alanyaspor'a Brezilya'dan transfer