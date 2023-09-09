Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Merve Dizdar'a Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan "Kuru Otlar Üstüne" filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

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15 KİŞİLİK KURUL TARAFINDAN SEÇİLDİ

Türkiye prömiyerini Adana'da yapacak olan, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi, Türkiye'nin 96'ıncı Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi. Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul tarafından "En İyi Uluslararası Film" dalında Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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EN İYİ ULUSLARARASI FİLM DALINDA ADAY OLDU

Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 7 filmin değerlendirildiği toplantıda, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlendi. ABD'de düzenlenecek ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hollywood'un grevin töreni nasıl etkileyeceği bilinmese de 10 Mart 2024'te Oscar Ödülleri'nin verilmesi planlanıyor.
Başarılı oyuncu Merve Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmindeki başarısından dolayı 76. Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.

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KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Samet (Deniz Celiloğlu), Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan ve İstanbul'a atanmayı ümit eden bir resim öğretmenidir. Öğrencisi Deniz'i (Merve Dizdar) taciz etmekle suçlanır. Samet, bu suçlamadan kendini temize çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda köyün ve toplumunun katı kurallarıyla da başa çıkmak zorunda kalır.
Filmin kadrosunda Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu, Musab Ekici, Ferhat Akgün, Cengiz Bozkurt, Nalan Kuruçim, Münir Can Cindoruk ve Elit Andaç Çam gibi isimler yer alıyor.

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