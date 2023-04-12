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Oscar'lı oyuncu Russell Crowe Vatikan'dan tepki aldı

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un yeni filmi The Pope's Exorcist (Şeytanın Düşmanı), Vatikan kökenli derneğin tepkisini çekti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:45
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Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe Vatikan'dan tepki aldı

Oscar'lı oyuncu Russell Crowe Vatikan'dan tepki aldı
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Editör. Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Russell Crowe'un başrolünde olduğu tartışmalı "The Pope's Exorcist" (Şeytanın Düşmanı) filmi, bazı kesimlerde tepki uyandırdı. Vatikan kökenli Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği (The International Association of Exorcists/IAE), Crowe'un son filmini kınayan ifadeler kullandı.

"Vatikan'ın Baş Şeytan Çıkarıcısı Peder Gabriele Amorth'un gerçek notlarından alınmıştır" diye tanıtılan film için 59 yaşındaki oyuncu "Aslında Vatikan'da Baş Şeytan Çıkarıcı denen gerçek bir makam var" demişti.

Sony Pictures yapımı filmin ilham aldığı Peter Gabriele Amorth, 36 yıl boyunca bu görevi yürüten ve birçok şeytan çıkarmaya dahil olmuştu. 2016 yılında hayatını kaybeden Amorth'u filmde Crowe canlandırıyor.

"FİLM KABUL EDİLEMEZ BİR ŞÜPHE UYANDIRIYOR"

Uluslararası Şeytan Çıkarıcılar Derneği (IAE) ise filmin adını "gösterişli" buldu ve bir Vatikan komplosu içeren filmin senaryosunun, "esas düşmanın şeytan mı, yoksa kilisenin gücü mü olduğu" konusunda "kabul edilemez bir şüphe" oluşturduğunu iddia etti.

IAE'nin açıklamasında "Bu, Katolik kilisesinin verdiği yönergelere uyularak gerçekleştirilen şeytan çıkarma bağlamında yaşananların tam tersi" ifadelerine yer verdi.

Şeytanın Düşmanı, Türkiye'de 5 Mayıs'ta vizyona girecek.

Kaynak NTV

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