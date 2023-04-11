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Russell Crowe'dan "Gladyatör 2" itirafı! "Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık"

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı "Gladyatör" filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye gelecek. Filmde "Maximus" karakterine hayat veren Russell Crowe, yeni filmle ilgili duygularını dile getirdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:48
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Russell Crowe'dan 'Gladyatör 2' açıklaması: Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık

Russell Crowe'dan ''Gladyatör 2'' itirafı! ''Hissettiğim tek şey biraz kıskançlık''
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Usta yönetmen Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.
İlk filmde Maximus karakterine hayat veren Avusturyalı oyuncu Russel Crowe, Gladyatör'ün 2'nci filmiyle ilgili hislerini paylaştı.

KISKANDIĞINI SÖYLEDİ

Ünlü aktör, önceki gün Collider'a verdiği röportajda, filmi biraz kıskandığını söyledi.

Crowe'a yeni filmde görmek istediği bir unsur olup olmadığı sorusu yöneltildi.

Avustralyalı yıldız, bu sorunun cevabını bilmediğini, iki filmin de yönetmeni Ridley Scott'ın aradan geçen sürede filmi daha iyi yapabilmek için gerekli hazırlıkları yaptığına emin olduğunu söyledi.
Russell Crowe ardından "Bunun hakkında gerçekten hissettiğim tek şey biraz kıskançlık, anladın mı?" dedi.

Crowe, geçtiğimiz haftalarda katıldığı radyo programında filmde yer alıp almayacağıyla ilgili "Bana bu konuyla ilgili henüz kimse gelmedi. Yeni filmde Maximus'un ölümünden çok uzak bir geleceği işleyecekler bu nedenle beni ilgilendiren bir konu yok gibi görünüyor" demişti.

2024'TE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak olan ve 22 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanan "Gladyatör 2" filminin kadrosunda; Paul Mescal, Denzel Washington ve Barry Keoghan yer alıyor.
 

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