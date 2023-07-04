Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama! Bir daha benden haber alamayacaksınız

'Gladyatör' ile En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Russell Crowe, emekli olup olmayacağıyla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncudan şaşırtan açıklama! Bir daha benden haber alamayacaksınız

Gladyatör ve Akıl Oyunları olmak üzere hem gişe rekorları kıran hem de ödüllere boğulan filmlerde kamera karşısına geçen Russell Crowe, oyunculuğu bırakabileceğinin ipucunu verdi.

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Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'nin de konuğu olan Russell Crowe, emeklilik konusunda "ciddi düşündüğünü" söyledi.
Gelecek yıl 60 yaşına girecek olan oyuncu Variety dergisine verdiği röportajda yaş alma konusunda "Aynanın karşısında duruyorsunuz ve kendinize 'Bu nedir?' diye soruyorsunuz" diye konuştu. Sonra da sözlerine ekledi: İşte ben de hayatımın bu evresindeyim.

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'YA ONUN GİBİ OLACAĞIM YA DA BENDEN BİR DAHA HABER ALAMAYACAKSINIZ'

Russell Crowe aslında bu konuda henüz tam olarak bir karar vermediğini de ifade etti. Rol modeli ise usta yönetmen Ridley Scott söylediğine göre: "Hala bu işte yeni şeyler keşfediyor. Ya onun gibi olacağım ya da duracağım ve benden bir daha asla Haber alamayacaksınız. Bunların her ikisi de geçerli seçenekler. "

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Russell Crowe'un örnek gösterdiği yönetmen Ridley Scott şu anda 85 yaşında. Sinema kaynaklarına bakılırsa da elinde gerçekleştirmeyi planladığı 20 tane proje var.

Her ne kadar emekli olmayı düşündüğünü söylese de Russell Crowe'un da gelecek yıllar için planlanmış altı tane film projesi bulunuyor.

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