OSD Başkanı Cengiz Eroldu: Türkiye’ye daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortam oluşturulmalı

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

﻿Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında Türk otomotiv sanayiyle ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “1950’lilerde başlayan otomotiv sanayimiz; tasarımdan üretime kadar tamamen kendi geliştirdiği ürünlerinin yanı sıra kendi motorunu geliştirip üreten, dünyaya mühendislik ihracatı yapan önemli bir küresel oyuncu konumundadır. Demir-çelikten tekstile, turizmden tarıma birçok sektör için tedarikçi konumda olan otomotiv, ülkemizin en önemli lokomotif sanayi koludur” diye konuştu.

DOLAYLI OLARAK 550 BİN İSTİHDAM

“56 bini aşan direkt istihdamının yanı sıra; farklı sektörlerde dikkate alındığında çarpan etkisi ile toplam değer zincirinde 550 bin üzerinde istihdam sağlamaktadır” diyen Eroldu, “Bunun yanı sıra Türkiye’nin teknolojik ve toplumsal gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Yeni yatırımların çekilmesi, ülke imajına pozitif etki, yerli marka otomobil projesinin hayata geçmesinde sağladığı kuvvetli bilgi birikimi gibi birçok önemli dolaylı katkısı vardır. 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması da otomotiv sanayinin dönüşümünde kritik rol oynamıştır” beyanında bulundu.

BİRÇOK POLİTİKA EŞZAMANLI HAYATA GEÇMELİ

Eroldu, “Üretiminin yüzde 72’sini ihraç eden ve bunun da yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine gönderen bir otomotiv sanayi olmamız nedeniyle, üretimde AB’deki gelişmelere cevap vermeliyiz. Araç yapılarının ciddi bir değişim içerisinde olması nedeniyle de yerli katkı oranlarının gelecekte düşmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu dönüşüm ile hayatımıza giren/girecek olan kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi bizim için çok önemli. Bu noktada sanayimizin dönüşümü için birçok politikanın eş zamanlı hayata geçmesi önemli. Sanayimizin ikinci yüzyılda hedefleri, değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturmaktır” dedi.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE İLK SIRADAYDIK

Türk Otomotiv Sanayii’nin 2 milyon adedin üzerinde kurulu kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Eroldu şöyle konuştu:

“1,35 milyon adetlik üretimi ile 2022’de motorlu araç üretiminde dünyada 13., AB ülkeleri arasında 4. sırada yer aldık. Hatta AB ülkeleri arasında ticari araç üretimi ile ilk sıradaydık. Sanayimiz, 2006-2021 yılları arasında 16 yıl üstü üste ihracat şampiyonu olmuş, son 10 yıllık dış ticaret fazlası 6,5 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. OSD üyeleri, 7 Milyar TL Ar-Ge harcaması ile ülkenin teknolojik gelişimine sağladığı katkıyı da sürdürmüştür.”