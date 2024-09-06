Osimhen'den takım arkadaşlarına sürpriz hediye

Yaz transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala bomba bir transfer harekatı yürüten Galatasaray Victor Osimhen’i kadrosuna kattı.

Aktif en iyi 5 forvet arasında gösterilen Victor Osimhen’in İstanbul’a geliş uçağını yüz binlerce insan takip ederken havalimanında da binlerce insan karşıladı.

6 milyon Euro maaş karşılığında Galatasaray’a kiralık olarak imzayı atan Osimhen imzanın ardından Türkiye’den ayrıldı.

NİJERYA'DA GÜNDEM OSIMHEN

Nijerya’ya giderek ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’ndeki rakibi Benin ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına katılan Osimhen Nijerya’yı salladı.

Osimhen’in Galatasaray hamlesi Nijerya’da da gündem olurken yıldız isimden sürpriz bir hamle geldi.

TAKIM ARKADAŞLARINA FORMASINI HEDİYE ETTİ

Yanında onlarca Galatasaray forması götüren Osimhen bu formaları takım arkadaşlarına ve ülkenin ünlü isimlerine hediye etti.

Osimhen’in arkadaşlarına forma dağıttığı sırada çekilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"10 MİLYON EURO'YA SATILIK"

Gelen formayı sosyal medya hesabından paylaşan Bayer Leverkusenli Victor Boniface, "10 milyon euro'ya satılık" sözlerini sarf etti.