Osipova Özbekistan tarihine geçti

Özbekistanlı tekvando ustası Svetlana Osipova, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. Finalde eski dünya şampiyonu ve Tokyo 2020 bronz madalya sahibi Althea Loren'e yenildi.

Ancak Svetlana'nın madalyası, Özbekistan tarihinde kadın tekvandocuların kazandığı birincilik ödülü oldu.

Tekvando WT üyesi Svetlana Osipova, bu spor dalında Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan ilk kadın atlet oldu.