Osipova Özbekistan tarihine geçti

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Osipova Özbekistan tarihine geçti

Paris Olimpiyatları'nda tekvandocu Svetlana Osipova finale yükseldi ve gümüş madalya kazandı. Özbekistan tarihinde olimpiyatlarda madalya kazanan ilk kadın tekvandocu oldu.

Özbekistanlı tekvando ustası Svetlana Osipova, Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. Finalde eski dünya şampiyonu ve Tokyo 2020 bronz madalya sahibi Althea Loren'e yenildi.

Ancak Svetlana'nın madalyası, Özbekistan tarihinde kadın tekvandocuların kazandığı birincilik ödülü oldu.

Tekvando WT üyesi Svetlana Osipova, bu spor dalında Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanan ilk kadın atlet oldu.

Bu sonucun ardından Özbek Olimpiyat Takımı toplamda 7 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşmış oldu.

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