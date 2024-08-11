Türkiye'nin Paris'te 40 yıl sonra yaşadığı vahim durumu açıkladı

Paris Olimpiyat Oyunları’nda madalya alamayan üzüldüğüm sporcular da oldu, ama çok çok üzüldüğüm, dahası hayal kırıklığına uğradıklarım da oldu…

Kaldı ki, bu sporculardan madalya beklentilerim çok yüksek olduğu gibi, madalyaların renginin de sarı olacağını hayam etmiştim…

Örneğin kadınlar Boksta Busenaz Sürmeneli ile Okçuluktaki gururumuz Mete Gazoz…

Elbette Filenin Sultanları…

12 takımın mücadele ettiği Paris 2024 Olimpiyatlarını 4. Sırada tamamladık…

Son yılların takım sporlarındaki en başarılımız Voleybol… Gerçekten olimpiyatlarda bizi en fazla heyecanlandıran Filenin Sultanları oldu…

Grup maçlarındaki performansları, çeyrek finaldeki muhteşem Çin galibiyeti, İtalya ile oynadığımız yarı final maçı ve bronz madalya için çıktığımız Brezilya maçı…

Hepsinde hop oturup hop kalktık…

Sultanların heyecanlarına ortak olduk…

Tüm oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar…

Sakatlıklar oyun düzenimizi sahaya yansıtmaya el vermedi… Her şeye rağmen biz bu takımla gurur duyuyoruz…

Kürsü olmadı ama dünyanın en önemli organizasyonunda ilk dört takım içerisinde olmak harika bir duygu…

Teşekkürler Filenin Sultanları.

BUSENAZ SÜRMENELİ

İnanılmaz bir şekilde Paris Olimpiyatları’na boynuna madalya takmadan enerken veda eden sporcularımızdan birisi oldu…

Bir önceki Olimpiyatların “altın kızı” Paris Olimpiyatları’nda anlamlandıramadığım bir şekilde “sıfır” çekti…

Busenaz Sürmeneli’nin bu dramatik vedasının altında yatan mutlaka bir şeyler olmalı ki, dünyanın takip ettiği bir sporcu, bu şekilde ringden inmemeliydi…

Bakan ve Spor Genel Müdürü, Busenaz’ın durumunu araştırmalıdır…

Bu kızın başarısız olup, Türk milletini hayal kırıklığına uğratmasında kimin dahli varsa, kimin eli varsa, bulup ortaya çıkarmalı ve gereken cezayı vermeli…

İster Federasyon Başkanı olsun, ister sporcunun antrenörü olsun…

Busenaz Sürmeneli gibi bir sporcu, asla hak etmedi Paris’te “sıfır” çekmeyi.

METE GAZOZ

Madalya, hem de altın beklediğimiz Mete Gazoz’a da inanılmaz üzüldüm…

Zorlu rakipleri vardı…

Ama, en azından bir madalya maçına çıkabilirdi Mete…

Olmadı…

Mete’nin bir avantajı var, o da çok genç ve önünde çok olimpiyatlar olacak ve Paris’i mutlaka telafi edecektir…

Ondan yana kimsenin şüphesi olmasın.

TÜRKİYE 8 MADALYAYLA TAMAMLADI

“Türkiye madalya sayısını 8’den 9’a çıkarır mı?” diye ekran başına geçtik…

Yasemin Adar repesaj mücadelesinde Ekvadorlu güreşçi ile mindere çıktı…

Güreşi kazansa bronz için mücadele edecekti, ama olmadı…

Paris Olimpiyatları’nda, daha doğrusu yazılarımızda, konuşmalarımızda “ama olmadı” cümlesini o kadar çok kullandık ki, bu da oyunlarda ne kadar “aciz” olduğumuzun bir göstergesi olarak karşımıza çıktı!

Türkiye, Paris Olimpiyatlarını altınsız 8 madalya ile kapattı…

Altın çıkaramadığımız Paris Olimpiyatları’ndaki bu başarısızlığın sebepleri araştırılır mı?

Türkiye, Paris Olimpiyat Oyunları’nı 3 gümüş, 5 bronz madalya ile tamamladı…

Ülkemiz, 1984 Los Angeles’ten itibaren, yani 40 yıl aradan sonra ilk defa Olimpiyatları altınsız bitirdi…

Çok istedik bir “altın” bulmayı, ama olmadı!