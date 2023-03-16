Halkbank başkanı voleybol takımından umutlu

Halkbank, Avrupa voleybolunun en prestijli turnuvası olan CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında, İtalya'nın Cucine Lube takımını altın sette mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Halkbank açıklamasına göre, Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanarak grup birincisi olarak çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştı.

BAŞKAN ARSLAN UMUTLU KONUŞTU

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arslan, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın turnuvada elde ettiği başarıdan kıvanç duyduklarını belirterek, “Avrupa voleybolunun en önemli liginde elde ettiğimiz bu güzel sonucun ardından yarı finalde de 'Halk'ın Efeleri'nden' ülkemizi sevindirecek sonuçlar bekliyoruz. Halkbank olarak, ülkemizin yurt dışında başarıyla temsil edilmesi için voleybola desteğimiz kesintisiz sürecektir." ifadelerini kullandı.