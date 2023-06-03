Osman Aşkın Bak yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak getirildi.

Osman Aşkın Bak yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Gençlik ve Spor Bakanı olan Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. (AA)

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