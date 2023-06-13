Osman adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Osman isminin anlamını araştırıyor. Peki, Osman ne demek? Osman isminin anlamı nedir?

OSMAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Osman ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Çelik kan, sağlam kan.

- Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

- Bir tür kuş ya da ejderha.

- Muhammed'in damadı, üçüncü halife.

OSMAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Osman ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Osman ismini koymak caizdir.