Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun: Ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz

Yeniçağ / Bilecik / Serhat Kaya

Osmaneli Belediye Meclisi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplantısını yeni Belediye Başkanı Bekir Torun’un başkanlığında yaptı.

Başkan Torun, yaptıkları ilk incelemelerde belediyenin 50 milyon TL civarında borcu bulunduğunu söyleyerek, ortalama gelir ile ortalama gider arasında da her ay 9 milyon gibi bir fark olduğunu ve bu farkın önlem alınmaması durumunda belediyenin 50 milyon TL tutarındaki borcunun üzerine her ay eklenerek borcun artmasına neden olacağını söyledi.

Osmaneli Belediye Meclis’nin Nisan ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun sözlerine önceki dönem Belediye Başkanı Münür Şahin’e yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ederek başladı. Torun konuşmasında, “Ben biraz tabi gezme tozma şansı yakaladım. Biraz evrak baktık. Kendisi güzel hizmetlerde bulunmuş. Fakat tabi bizde bir takım eksikler tespit etmiştik. Zaten onları seçim meydanlarında da konuşmuştuk. İnsanlarda işte bu yönde teveccüh gösterdiler. Gördüğüm eksiklikleri ya da yapabileceğimiz şeyleri, tekrar söylüyorum, 2 günlük çalışma sonrasında sizlerle paylaşmaktan onur duyacağım. Sayın Başkanımız iyi bir dönem geçirmiş aslında. Birçok yatırım yapmış, birçok tesis üretmeyi başarmış. Fakat sıkıntı şurada, sıkıntı bu tesisleri işletmekte birtakım sorunlar yaşamış” dedi.

“ORTALAMA AYDA 9 MİLYON AÇIK VERİYORUZ”

Başkan Torun konuşmasının devamında belediyenin aylık ortalama gelir ve giderleri ile toplam borcu hakkında bilgiler paylaşarak, “1 aylık ortalama giderimiz 24.630.000 TL, peki 1 aylık gelirlerimizin ortalaması ne, 15.000.322 TL. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar, ortalama ayda 9 milyon açık veriyoruz. Belediyenin borcu da ben devraldığımda 40 milyonun üstünde, 50 milyonun altında, yani 50 milyona yakın bir borçla devraldık belediyeyi. Tabi kesilecek faturalar falanda buna dahil. Aslında belediye için çok büyük bir borç değil ama şu aylık gider dengesini söz konusu olunca ciddi bir mesele. Çünkü 50 milyon hiçbir şey yapmazsak bir sonraki ay 59 milyon olacak, bir sonraki ay 68 milyon olacak, bir sonraki ay 77 milyon olacak, öyle gidecek” ifadelerine yer verdi.

OSMANELİ BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI NE KADAR?

Konuşmasında Osmaneli Belediyesi’nde çalışan personel sayısında değinen Torun, “Şu meçhul soru vardı, hani belediyede kaç kişi çalışıyor. Şunu da açıklığa getirelim. Belediyede 314 kişi çalışıyor arkadaşlar toplam. Buna bir takım faturalı çalışanlar dahil değil. İşte fatura karşılığında iş yapan, düzenli fatura karşılığında iş yapan birkaç kişi de var. Onlar dahil değil. Toplam belediye çalışan sayısı 314. Yani 314 çalışanımız var, 50 milyon borcumuz var, aylık 9 milyonda açık veren bir yapımız var. Tabi ben ilk olarak ne yapmak istiyorum, aylık 9 milyon açığı bir kapatmak istiyorum ki, hani önümüzü görelim, bizde işte vatandaşa söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirelim ya da adaleti tekrar tahsis edelim” şeklinde konuştu.

BELEDİYEYE AİT 3 TESİS HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞTI

Göreve geldiğinden bu yana belediyeye ait 3 tesisi gezerek tesisler hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Bekir Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 tesis hakkında size bilgi vereceğim. Mesela konaklardan bahsedelim. Ben şöyle düşünüyordum; Osmaneli’ye geldiğimde bazı konakları işte toplum yararına açabilir miyim filan gibi işte kadınlar lokali, öğretmenler evi filan gibi. Şu anda Osmaneli’de tadilatı yapılmış, bitmiş, kullanıma hazır bir konak yok. Yani tadilatı yapılıp bitenler bir şekilde değerlendirilmiş. En son birkaç ay içinde de 4 tane konak, ikisi otel, ikisi konak satılmış. Şu an tadilatı yarım olan da ya da tadilatı bitmiş, bizim kullanımımıza hazır olan bir konak yok. İşte bundan sonraki süreçte tekrar tabi başkanın bıraktığı yerden konakları Osmaneli’ye kazandırmaya devam etmeye çalışacağız”

“KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFİNİN 11 ÜYESİ DE MAAŞA BAĞLANMIŞ”

Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi hakkında da bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Bekir Torun, “Mesela Kadın Girişimciler Kooperatifinden başlamak istiyorum. 11 üyesi vardı, seçimden önce 11’i de maaşa bağlanmış. Normalde eskiden kadın girişimciler kooperatifi şöyle çalışıyordu; Oradaki bayanlar belediyenin onlara tahsis ettiği yerde bir takım el emeği ürünler üretiyorlardı. Onları satıyorlardı. Hatta satamadıkları yerde de belediye destek oluyor, belediye alıyordu onlardan o ürünleri, işte hediyelik düğünlere hediyelik götürüyordu ya da sağa sola hediye gönderiyordu ya da kendi değerlendiriyordu. Fakat şimdi bu son seçimden 2 ay önce bunların hepsi birden maaşa bağlanmış. Yani 11 kişi aşağı yukarı bir kişinin maliyeti 33.000 TL diye bir araştırma yaptık, 11 kişi 360.000 TL, bu belediyeye her ay zarar sağlayacaktı. Aslında bu seçim öncesi yapılan bir seçim yatırımı da sırf hani dedim ya ortalığı daha fazla germeden konuşmak istiyorum. Çünkü artık bizim işimiz tüm Osmaneli’nin belediye başkanı olmak. Öyle bir partizanlık yapmadan, ortalığı germeden ortadan konuşmak istiyorum. 11 tane kadın girişimci kooperatifinin Osmaneli Belediyesine maliyeti 360.000 TL. Biz ilk olarak bunu eski düzene çevirdik. Yani oradaki bayanlar tekrar ürettikleri ürün üzerinden para kazanacaklar. Her ne yapıyorlarsa onları satacaklar, satamadıkları yerlerde belediye destek olacak, onların ürünlerini alacak. Makarna mı yaptılar, belediye alacak gidecek o makarnayı içmelerde değerlendirecek ya da el işi bir ürün ürettiler, alacağız gideceğiz düğünlerde onu hediye edeceğiz gibi. Yani satın alım garantisi de var. Ayrıca onların hammaddelerini de karşılıyoruz. Binalarını karşılıyoruz, elektrik, su ücretlerini karşılıyoruz. Yalnızca eski düzene girecek. Yani buradan bir aşağı yukarı 360.000 TL bir bütçeye açılan gediği kapatacağız” dedi.

“KREŞTE 24 ÖĞRETMEN ÇALIŞIYOR”

İncelediği tesislerden birinin de kreş olduğunu söyleyen Başkan Torun, ”Kreş var Kreşte arkadaşlar 140.000 TL aylık cirosu var, aylık kreşin 140.000 TL cirosu 140 öğrenci, 24 tane öğretmen, oranın elektrik parası, yedikleri, içtikleri, doğalgaz parası, zaten toplanan ciro 140.000 TL o bunları karşılıyor. Geri kalan 24 kişinin aylık sana maliyeti aşağı yukarı 790.000 TL, Şimdi orada da bir takım tasarruf tedbirleri uygulayıp, oradaki 24 kişiyi biraz azalttık arkadaşlar. Hani neye göre azalttınız derseniz inanın son girenler ve işte durumu iyi olanlar üzerinden böyle talimat verdik. İsimlerin çoğuna bakmadık bile. Yani aşağı yukarı 790.000 TL olan zararı 100.000 TL’ye indirebiliriz gibi gözüküyor. Şimdi buradan da yapacağımız tasarruf ile birlikte aylık bir 800.000 TL olacak” şeklinde konuştu.

“İÇMELERDE ŞU AN İTİBARİ İLE AYLIK 500.000 TL GİBİ BİR ZARAR GÖZÜKÜYOR”

Osmaneli Belediyesine ait İçmeler Sosyal Tesisleri ile ilgili de konuşan Başkan Torun, “İçmeleri biraz inceleme şansım oldu. İçmelerde şu an itibari ile aylık 500.000 TL gibi bir zarar gözüküyor. Tabi şimdi bu konuda yapacağım işleri anlatacağım. İçmelere bir tane tabi sorumlu atayacağız, gelir, gider hepsini yazacağız. Bir ay sonra tekrar sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu anki rakamlar hani böyle afaki. Şuradan ne almıştınız, buradan ne almıştınız, ne kadar hayvan almıştınız, ne kadar tüketiyorsunuz gibi böyle havadaki soru işaretleriyle vardığımız rakamlar ama daha net rakamları ilerleyen günlerde anlatacağız. Şimdi yalnız yukarıdaki içmeler bölümünün zarar ettiği söylenemez. Oradan bir tahmin ediyorum 100.000 TL, 200.000 TL arası bir kar elde edilebilir, ediliyordur da, yani ama Osmaneli Belediyesine gelen içmeler geliri ikisi aynı anda geliyor. Yukarı tarafında gelirini düşersek içmelerdeki zarar 500.000 TL üzerine de çıkabilir. İlk yapacağım işlerden biri de içmelerin alt tarafını yeniden yapılandırmak olacak. Biraz izleyeceğiz. Herkes şunu söylüyor, çok fazla iş var nasıl zarar ediyor onu çözmek gerekiyor. Tabi bu konuda uzman arkadaşlarımız var. Bizim içimizde de var. Onlardan destek isteyeceğiz. 1 ay sonra daha detaylı bilgiyi sizlere veriyor olacağım” dedi.

Daha inceleyemediği belediye tesisleri olduğunu ifade den Başkan Torun sözlerinin sonunda Beşevler köyünde bulunan Lokum İşletme tesisine değinerek, “Lokum işletme tesisi, pazarı çok iyi, Fakat Beşevlerde olmasından ötürü bir takım sorunlar var. Oradaki tesis hal binasının oraya, Osmaneli Belediyesinin daha önce yapmış olduğu yer var. Oraya taşınırsa daha verimli kullanacağını, daha fazla üretim yapacağını, daha az kişiyle daha fazla üretim yapacağını gibi konular var. Bundan sonraki süreçte oraya taşımak olacak ama orayla ilgili de sizlere daha sonra brifing vermek isterim. Diğer iştirakleri de var belediyenin ama onlarla ilgili sizlere rakamlar vereceğim, bir sonraki ay söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun son olarak, “İlk hedefim bu 9 milyon açığı kapatmak, bu 50 milyon borcu nasıl öderim diye düşünmek olacak” dedi.