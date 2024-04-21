Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı an kamerada

Kaynak: DHA
Otomobil ile cipin kafa kafaya çarpıştığı an kamerada
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı. Kameraların anbean kaydettiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cizre'nin Alibey Mahallesi’nde gerçekleşti. Yafes Mahallesi’nden Şerafettin Elçi Caddesine doğru hareket eden Berat G. yönetimindeki cip, kavşaktan çıkan Halil K. 'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın kuvveti ile savrulan araçlar, aydınlatma direğine çarparak zor durdu. Kazada sürücüler ile otomobildeki Ozan Y. yaralandı. Diğer vatandaşların yaptığı ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen yaralılardan Halil K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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