Osmangazi Köprüsü'nde trafiği felç eden kaza

Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

KAYNAK: İHA
Osmangazi Köprüsü'nde trafiği felç eden kaza

Osmangazi Köprüsü'nde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nün Yalova yönünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 araç kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yattı.

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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