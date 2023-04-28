Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın da kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Erzurum'un doğusu, Ağrı ve Kars'ın batısı, Ardahan, Muş, Batman'ın kuzeyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusu ile Bitlis'in kuzey ve batısında (kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte) yerel kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması, 1800 metre üzeri kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'İN İÇ KESİMLERİ İLE DOĞU ANADOLU'NUN BATISINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Doğu bölgelerde görülecek sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Bayburt, Gümüşhane'nin doğusu, Trabzon'un iç kesimleri) ile Doğu Anadolu'nun batısında (Erzincan, Tunceli, Elazığ'ının doğusu, Bingöl'ün batısı) yerel kuvvetli, 1700 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağış alan tüm bölgelerde, kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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