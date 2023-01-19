Osmaniye Kadirli’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Osmaniye İl, Kadirli İlçe, ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ Mahalle/Köy, Balıklağı Mevkii Mevkii, 1299 Ada, 8 Parsel, Zemin Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Osmaniyeİli, Kadirli İlçesi, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi, Balıklağı Mevkii, 1299 ada 8 parselde kayıtlı ana taşınmazı 466,87 m² yüzölçümlü ÜÇ KATLI BETONARME KONUT VE ARSASI nitelikli 1/3 arsa paylı Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmazın 1/1(Tamamı) hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut alanında kaldığı Ayrık Nizam, 3 kat, Taks: 0,30, Kaks: 0,90ön bahçe çekme mesafesi 5m, arka ve yan bahçe çekme mesafesi 3 m yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.