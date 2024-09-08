Osmaniye ve Adana için kuvvetli sağanak alarmı! Sel ve fırtınaya dikkat

Kaynak: AA
Osmaniye ve Adana için kuvvetli sağanak alarmı! Sel ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye'nin kuzey ilçeleri ve Adana'nın Kozan bölgesi için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, bugün saat 20.00'ye kadar bu bölgelerde şiddetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Ülke genelinde hava durumu ise değişkenlik gösteriyor. Marmara'nın kuzeyi, Ege'nin doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'de yerel sağanak yağışlar etkili olacak.

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Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyredecek, ancak bazı bölgelerde rüzgar hızının 50 km/sa'e kadar çıkabileceği bildirildi.

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Vatandaşların özellikle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

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