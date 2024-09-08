Meteoroloji 3 il için saat verip uyardı! Sağacak yağış vuracak (8 Eylül 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli'nin batı kesimleri ve Gümüşhane'de yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı konusunda uyardı.

Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülke genelinde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

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RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlü esen rüzgarlar, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette olacak.

İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli rüzgarlar (30-50 km/sa) bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Ege: Az bulutlu, iç kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Kütahya çevrelerinde yağış bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.

İç Anadolu: Sivas’ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu: Kuzey ve batı kesimlerinde yerel yağışlar görülecek.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.