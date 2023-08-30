Osmaniye’de 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

Osmaniye’de tırın dorse kısmında bulunan gizli bölmede 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, tırda bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Osmaniye’de 145 kilo 450 gram skunk ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucuyla Mücadele Çalışmaları çerçevesinde ortak çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi alınan tır, Osmaniye il sınırlarında bir süre takibe alınan araç, otoyolda dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında durduruldu.

Hassas burunlu narkotik köpeği ile birlikte aracın dorsesinde yapılan aramada, gizli bölmede 145 kilo 450 gram uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Tırda bulunan G.G ve U.P. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

aw019070-01.jpg

aw019070-05.jpg

aw019070-02.jpg

aw019070-04.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması Güncel
Bafra'da 30 Ağustos kutlaması
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı Güncel
Şüpheli otomobilden uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Dünya
NATO'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar Sağlık
Uzmanından sezaryenle ilgili hayat kurtaran uyarılar
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü Güncel
19 yaşındaki 2 arkadaş aynı anda öldü
Özge Gürel Venedik yolcusu Magazin
Özge Gürel Venedik yolcusu