Osmaniye'de feci kaza: 2 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, trafiğe kapalı olan Kadirli Sumbas Kuzey Çevre Yolu üzerinde Reşadiye yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadirli istikametinden Sumbas yönüne doğru seyir halinde olan 80 ABC 796 plakalı beton mikseri, kavşakta içerisinde Sıtkı Kaplan ve Adem Şahin'in olduğu 01 UP 725 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp 30 metre sürüklenerek şarampole uçan otomobilde bulunan iki kişi de araç içerisine sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan ve Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada ölen iki kişinin cenazesi çıkartılarak, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)