Osmaniye’de kaçak göçmen operasyonu. Suriyeli kaçakçı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri batıdaki illere taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı ekipler tarafından tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenleri taşıyan araçlara ise el konuldu.

12 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.