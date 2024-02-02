Osmaniye’de kaçak göçmen operasyonu. Suriyeli kaçakçı yakalandı

Kaynak: İHA
Osmaniye’de kaçak göçmen operasyonu. Suriyeli kaçakçı yakalandı
Osmaniye’de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta, 12 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili organizatör suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda, şüphe üzerine durdurulan 2 araçta 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri batıdaki illere taşıyan araç sürücüsü Suriye uyruklu Abdurrezzak E., çıkarıldığı ekipler tarafından tutuklanırken, diğer araç sürücüsü İsmail K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenleri taşıyan araçlara ise el konuldu.

12 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

aw133509-01.jpg

aw133509-04.jpg

aw133509-05.jpg

aw133509-08.jpg

aw133509-09.jpg

Son Haberler
Alev Alatlı'nın cenaze programı belli oldu Gündem
Alev Alatlı'nın cenaze programı belli oldu
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme Spor
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor. Taraftarı heyecanlandıracak gelişme
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Iğdır'da her yer buz tuttu! Yerel Haberler
Iğdır'da her yer buz tuttu!
Sevgilisi dansözlüğü bırakmayınca silahla öldürdü Yaşam
Sevgilisi dansözlüğü bırakmayınca silahla öldürdü
Muğla’da talihsiz kadın balkondan düşerek can verdi Gündem
Muğla’da talihsiz kadın balkondan düşerek can verdi
AKP’li Belediyenin Müdürünün akıbeti belli oldu. Ruhsat karşılığında bir kadına cinsel ilişki teklif etmişti Gündem
AKP’li Belediyenin Müdürünün akıbeti belli oldu. Ruhsat karşılığında bir kadına cinsel ilişki teklif etmişti