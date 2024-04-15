Osmaniye'de minibüste 10 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Ayrıca, bir organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'İnsan ticareti ile mücadele' kapsamında 14 Nisan'da harekete geçti.

Kalecik mevkisindeki yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu organizatör ile ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Organizatör, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak adli makamlara teslim edildi. Göçmenler ise idari yaptırımlarla karşı karşıya kalarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi.

Operasyonda kullanılan araca da el konuldu. Osmaniye Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.