Petrol yüklü tanker ile lüks araba çarpıştı

İHA’nın haberine göre, kaza Osamniye-Düziçi arasında Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. Oto yolda seyir halinde olan 73 SF 651 plakalı ham petrol yüklü tankerle cip çarpıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Güvenlik güçleri de kaza sonrası ham petrol yola döküldüğü için tedbir alarak, kontrollü ulaşımı sağlamaya çalıştı.
Ham petrol nedeniyle uzun kuyruk oluşan yolda, temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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