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Polisten yılbaşı öncesi hırsızlık uyarısı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi hırsızlık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:48
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Osmaniye’de polisten yılbaşı öncesi hırsızlık uyarısı

Polisten yılbaşı öncesi hırsızlık uyarısı
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İHA’nın haberine göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı yerlerde hırsızlık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentteki alışveriş merkezlerini ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Polisler, vatandaşlardan kalabalık yerlerde alışveriş yaparken çantalarını ve değerli eşyalarının çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yılbaşı gecesini evlerinin dışında geçirecek olanları da hırsızlık olaylarına karşı uyaran polisler, vatandaşlara alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı.

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