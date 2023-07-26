Osmaniye’de şehit sözleşmeli er son yolculuğuna uğurlandı

Baba ocağına ateş düştü

Şehit Cinkara’nın cenazesi, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Asri Mezarlık’a götürüldü. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene protokol ve vatandaşlar katıldı

Şehidin cenaze törenine Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6’ncı Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, 12’nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Cinkara’nın naaşı, Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Silah kazası sonucu şehit oldu

Şehit Sözleşmeli Er Ömer Cinkara, Van’ın Özalp ilçesinde görev yaparken silah kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ulaştırma Sözleşmeli Er olarak görev yapan Cinkara’nın silahının ateş alması sonucu başından yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtilmişti.