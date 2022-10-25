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Osmaniye'de suç oranını azaltmak için operasyon! 224 kişiden 4’ü tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulama ve çalışmalarda gözaltına alınan 224 kişiden 4’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:52
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Osmaniye'de suç oranını azaltmak için operasyon! 224 kişiden 4’ü tutuklandı

Osmaniye'de suç oranını azaltmak için operasyon! 224 kişiden 4’ü tutuklandı
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İHA
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5’i av tüfeği 10’u tabanca olmak üzere 15 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 224 kişiden 4’ü tutuklandı.


YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN TABANCA, EROİN, ÇALINTI...
Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 adet tüfek fişeği, 10 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 5 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 0,59 gram metamfetamin, 2.50 gram eroin ile 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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