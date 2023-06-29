Osmaniye'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde şarampole yuvarlanan otomobildeki Fatma Yeniçeri (41) öldü, sürücü eşi ile 3 çocuğu yaralandı.

Osmaniye'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 10.30 sıralarında Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde meydana geldi. Köye doğru giden Cengiz Yeniçeri’nin (44) kontrolünü yitirdiği 80 ABN 064 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, Yeniçeri’nin eşi Fatma Yeniçeri hayatını kaybetti, kendisi ile çocukları Bayram (17), Muhammed Kuzey (11) ve Kübra Yeniçeri (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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