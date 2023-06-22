Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye’de jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; merkez ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, narkotik jandarma köpeği ile birlikte yapılan aramalarda, 53,7 gram bonzai maddesi, 7,78 gram metanfetamin maddesi, 4,5 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 900 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T., C.K., F.A. ve M.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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