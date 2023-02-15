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Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 02:04
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Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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