Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, Şanlıurfa’dan Adana’ya uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

aw012667-03.jpg

Narkotik polis, şüpheli M.D ve D. A.’nın içinde bulunduğu yolcu otobüsünü bir dinlenme tesisi içerisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ile otobüsün bagajında yapılan aramada, şahısların valizlerinden streç filme sarılı vaziyette 9 kilo 650 gram uyuşturucu ‘skunk’ maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D. ve D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

aw012667-04.jpg

aw012667-01.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı Spor
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler Spor
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi