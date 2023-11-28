Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzeri, Yeni mezarlık kavşağında meydana geldi.

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İddialara göre H.M. kontrolündeki Dacia marka 01 BYL 47 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 46 MA 5711 plakalı motosiklet çarpıştı.

aw086967-02.jpgKazada motosiklet sürücüsü H.E. yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw086967-04.jpgKaza ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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