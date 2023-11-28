Osmaniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Olay, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzeri, Yeni mezarlık kavşağında meydana geldi.
İddialara göre H.M. kontrolündeki Dacia marka 01 BYL 47 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 46 MA 5711 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü H.E. yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.