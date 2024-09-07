Osmanlı donanmasına gemi üretiyordu şimdi yat üretiliyor

İlçede prefabrik atölyelerde ve derme çatma barakalarda yapılan balıkçı tekneleri ve yatlar, tarihi "kızak" yöntemiyle denize indiriliyor.

Kurucaşile'nin Ovatekkeönü ve Kapısuyu köylerinde, Osmanlı döneminden kalma ahşap tekne yapım geleneği sürdürülüyor. Bölgede 20'den fazla atölye ve tersane bulunuyor ve ustalar kestane, çam ve meşe ağaçlarını kullanarak kendi çizimlerine göre tekneler üretiyor. Büyük boyuttaki tekneler Osmanlı döneminde kullanılan 'kızak' yöntemiyle suya indirilirken, daha küçük tekneler kara yoluyla taşınıyor.

2022 yılında Ovatekkeönü köyünde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) destekleriyle 15 dönümlük alana kurulan 9 modern prefabrik atölyede ahşap tekne ve yat yapımına devam ediliyor. Bu atölyelerde yapılan 15 metrelik ve üzerindeki tekneler, eski Osmanlı usullerine göre denize indirilirken, daha küçük tekneler TIR'larla sahiplerine teslim ediliyor.

Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, ahşap tekne yapımının dededen oğula geçen bir meslek olduğunu vurguladı. "Burada üretilen teknelerin tamamı suya dayanıklı kestane ağacından yapılıyor" diyen Güneş, mesleğin çırak yetişmemesi nedeniyle yavaş yavaş kaybolduğunu belirtti. Ayrıca, Ovatekkeönü köyündeki atölyelerin Kurucaşile ilçesine de kurulmasını istediklerini ifade etti.

29 yıldır bu mesleği sürdüren Tuna Süzer, “Bu meslek Osmanlı'dan kalan bir gelenektir. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Gençlerin bu mesleği öğrenmekte zorlandığını, çoğunun memur olmak istediğini" belirtti.

30 yıldır bu mesleği sürdüren Mehmet Gülgeç ise, "Teknelerimizde teknolojiyi kullanıyoruz ama çoğunlukla el işçiliği var. Mesleğin biteceğini düşünmüyoruz, ancak gençlerin küçük yaşta bu işe ilgi göstermesi gerekiyor" dedi.

Kurucaşile'deki bu geleneksel meslek, hem tarihi bir mirası yaşatıyor hem de modern ihtiyaçlara cevap veriyor.