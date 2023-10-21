Osmanlının sembolü cami yeniden ibadete açılıyor

2 bin 700 yıllık Van Kalesi’nin zirvesinde bulunan Süleyman Han Cami, yeniden ibadete açılıyor.

KAYNAK: AA
Osmanlının sembolü cami yeniden ibadete açılıyor

Osmanlı Devleti'nin yöreye hakimiyetini gösteren sembol bir yapı olan Van Kalesi'nin zirvesindeki Süleyman Han Camii, restore ediliyor.

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Dünyadaki sayılı eski yapılardan biri olan Van Kalesi, aradan geçen 2 bin 700 yıla rağmen bugün büyük kısmıyla hala tüm görkemiyle ayakta duruyor.

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Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa edilen kalenin zirvesinde ise Süleyman Han Camii yer alıyor. Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli kalıntılardan biri olan cami; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye tarafından yeniden inşa ediliyor.

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İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, hem Van Kalesi hem de eski Van şehrinde yeni çalışmaların başlatıldığını belirtti.

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Alanın 800 dönümlük bir alan olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Eski Van Şehri olarak nitelendirdiğimiz ve 100 yıl önce Van'ımızın asıl yerleşim yeri olan alanı tarihi görkemine, kimliğine uygun olarak yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Van Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz el ele vererek projeyi başlattılar.

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Bu alan bir kültür turizm merkezi olacak. Van'ın hayatına, yaşamına zenginlik katacağını düşünüyoruz. İlk çalışmalarımızı da başlattık. Süleyman Han Caminin restorasyonunu şu anda yapıyoruz ve bitirmek üzereyiz. Ulu Cami ve Kızıl Minareli Cami'nin restorasyonunu da ihale ettik. Bu ay içinde restorasyonların başlanacak. Eski Van Şehrini de ayağa kaldıracağız” dedi.

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Süleyman Han Caminin restorasyon çalışmasını bu sene içerisinde bitireceklerini dile getiren Balcı, “İnsanlarımız Van kalesini ziyaret ediyorlar. Kaleyi ziyaret eden insanlarımız orada ibadet edebilirler ve namaz kılabilirler. İnşallah Ulu Cami ve Kızıl Minareli Camiyi de ayağa kaldırıyoruz” diye konuştu.

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