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ÖSYM 33 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 33 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 15:36
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ÖSYM 33 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu

ÖSYM 33 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu
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ÖSYM, "ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı" başvurularının alınmasına ilişkin duyuru yayımlandı. 

Buna göre ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 33 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Sözleşmeli bilişim personeli alımları, 2022'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre yapılacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet'teki "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden 2 Şubat'a kadar gerçekleştirecek. Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav yeri aynı internet adresinden bildirilecek.

Giriş sınavı, 7 Mart'ta ÖSYM Başkanlığında yapılacak. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecek.

Başvuru koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.(AA)

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