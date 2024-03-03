ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi’ne ilişkin mesajı doğruladı: Sehven gönderildi

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi’ne ilişkin mesajı doğruladı: Sehven gönderildi
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavına, Türk vatandaşı olmayanların da alınacağına ilişkin mesajın, sınav görevlilerine yanlışlıkla gönderildiğini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için sınav görevlilerine gönderilen mesajla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu mesajın ‘sehven’ gönderildiği kaydedildi.

"Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınav görevlilerine gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir" denildi.

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NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi sınavında görev alacaklara, "Sayın Görevlimiz, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen İkamet İzni Belgesi’nin arka yüzünde ikamet izni türü olarak 'insani' ya da 'uzun dönem' yazan adaylar uyruğuna bakılmaksızın sınava girebilecektir. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" mesajı atıldığını öne sürmüştü.

Söz konusu mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Bu doğru mu?" diye sormuştu. Mesaj, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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