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Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 07:08
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Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü

Otel odasında ölü bulunan balayı çiftin sır ölümü çözüldü
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İHA'nın haberine göre, Ortahisar beldesinde otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi. 

Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. 

ZEHİRLENMİŞLER

Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Öte yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

 

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