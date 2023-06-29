Otelde yangın çıktı. Tatilciler panik oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde çıkan yangın Kurban Bayramı tatiline gelen yerli turistleri korkuttu.

Otelde yangın çıktı. Tatilciler panik oldu

İHA’nın haberine göre, yangın, Bodrum ilçesi Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bir otelin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına 4 itfaiye aracı ve bir adet Bodrum Belediyesi sulama aracı ile müdahale etti. Kısa sürede otelin deposu tamamen saran yangın, depo içinde bulunan malzemelerle birlikte alev almasıyla büyüdü. Depo bir anda alev topuna dönmesiyle tamamen kullanılmaz hale geldi. Depoda bulunan tüm eşyalar yanarken, çevrede büyük bir korku ve panik yaşandı.

Otelde kalan yerli turistler panik oldu. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi uzun süre çalışmasının ardından depodaki yangını kontrol altına aldı. Söndürülen yangında soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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