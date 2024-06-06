Otizmli anaokul öğrencisine büyük ayıp. Mezuniyet törenine alınmadı. Sizde hiç mi insanlık yok?

İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisi, mezuniyet töreninde ayrımcılığa uğradı. Anaokul öğrencisi, mezuniyet töreninde arkadaşlarıyla birlikte sahneye alınmadı ve ailesiyle birlikte kenarda kutlama yapmak zorunda bırakıldı. Otizmli öğrencinin annesi Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

Anne Desovalı’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, oğlu Asil'in arkadaşlarından uzakta sadece ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüldü.

Oğlu Asil Ahmet Kurt'un anaokulu kaynaştırma öğrencisi olduğunu ifade eden Desovalı, "Öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünkü mezuniyet ile yıkıma uğradım" açıklamasında bulundu.

Desovalı, "Fark ettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların" ifadeleriyle yaşadıkları ayrımcılığa tepki gösterdi.