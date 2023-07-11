Oto aksesuar dükkanında çıkan yangında faciadan dönüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında itfaiye erleri iş yerindeki alevleri araçlara sıçramadan söndürerek bir facianın önüne geçti.

Oto aksesuar dükkanında çıkan yangında faciadan dönüldü

(İHA) Yangın, gece 00.40 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki oto aksesuarcı da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartman sakinleri iş yerinden gelen duman kokusu üzerine kokunun geldiği yere gitti.

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Dükkan içerisindeki elektrik panosunun tesisatından çıkan kıvılcım ve dumanları gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri yönlendirildi.

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Bu esnada kıvılcımlar bir çöp kovasını tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkanın camını kırarak içeri girdi.

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Yangına erken müdahale ederek kontrol altına alan ekipler, alevlerin iş yeri içindeki araçlara sıçramasını engelleyerek facianın önüne geçti. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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